Возгорание в здании канатной дороги в «Лужниках» ликвидировано

Сообщение о пожаре поступило в пятницу вечером по адресу: улица Лужники, дом № 24, стр. 59. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло слабое задымление на 1-м этаже административного здания. До прибытия специалистов самостоятельно эвакуировались около 30 человек.

По предварительным данным, причиной задымления стало возгорание электрощитовой в результате короткого замыкания.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.