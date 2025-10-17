Возгорание в здании канатной дороги в «Лужниках» ликвидировано
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в здании канатной дороги вблизи столичного спорткомплекса «Лужники», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Сообщение о пожаре поступило в пятницу вечером по адресу: улица Лужники, дом № 24, стр. 59. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло слабое задымление на 1-м этаже административного здания. До прибытия специалистов самостоятельно эвакуировались около 30 человек.
По предварительным данным, причиной задымления стало возгорание электрощитовой в результате короткого замыкания.
К настоящему моменту возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
