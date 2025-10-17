30 человек эвакуировали из-за задымления в здании канатной дороги в «Лужниках»
Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори
Задымление произошло в здании канатной дороги вблизи столичного спорткомплекса «Лужники». Около 30 человек эвакуировали, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По предварительным данным, причиной задымления стало возгорание электрощитовой в результате короткого замыкания.
На место происшествия вызваны городские экстренные службы. Также ожидается прибытие бригады электриков для обесточивания здания.
Ранее загорелся закрытый ресторан «Старый замок», расположенный на Ярославском шоссе в округе Пушкинский.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.