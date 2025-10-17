30 человек эвакуировали из-за задымления в здании канатной дороги в «Лужниках» Происшествия сегодня в 19:12 Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

Задымление произошло в здании канатной дороги вблизи столичного спорткомплекса «Лужники». Около 30 человек эвакуировали, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».