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Возгорание в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге потушили

Возгорание произошло в доме 30 по Лиговскому проспекту в Санкт-Петербурге, там находится ТРЦ «Галерея». Пожар потушен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сигнал о ЧП поступил в 15:24. В помещении кафе на пятом этаже торгового центра было горение в вентиляционной вытяжке. Площадь пожара составила 5 пог. м.

Информация о пострадавших в ЧП не поступала.

От МЧС на тушение выезжали 19 человек и 4 единицы техники.

Во время пожара едкий дым быстро заполнил весь этаж ТРЦ. Из-за этого сработала пожарная система — все залило водой.