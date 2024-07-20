Фуд-корт в дыму: в Петербурге загорелся ТРЦ «Галерея»

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Видео: в Петербурге толпа людей собралась у ТРЦ «Галерея» из-за пожара

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте в срочном порядке эвакуировали ТРЦ «Галерея» из-за пожара на пятом этаже, весь фудкорт был затянут дымом, сообщает Telegram-канал Mash .

Предварительно установлено, что возгорание произошло на пятом этаже в зоне фудкорта. Едкий дым достаточно быстро распространился по всему этажу, начала работать пожарная система — все залило водой.

Всех посетителей ТРЦ эвакуировали. На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди толпились возле входа в здание «Галереи».

Что стало причиной пожара, уточняется. На момент публикации заметки сведений о пострадавших не поступало.