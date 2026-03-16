сегодня в 04:38

Возгорание в топливном резервуаре вблизи аэропорта Дубая взяли под контроль

Пожарные взяли под контроль возгорание в топливном резервуаре в районе международного аэропорта Дубая после инцидента с беспилотником, сообщает РИА Новости .

«Сотрудники службы гражданской обороны Дубая успешно взяли под контроль пожар, возникший в результате воздействия на один из топливных резервуаров вблизи международного аэропорта Дубая», — указали в медиаофисе.

О пострадавших не сообщается.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ стал бить по израильским целям и странам, где есть американские военные базы.

