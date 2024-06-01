Воздушную тревогу объявили в Киеве и регионах
Сирена воздушной тревоги звучит в Киеве и 16 регионах Украины
Сирена воздушной тревоги звучит в Киеве и 16 регионах Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на власти.
Воздушная тревога звучит в Киеве, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Черниговской, Киевской и Черновицкой областях.
Это указано в информации украинской минцифры.
Ранее взрывы позвучали в Винницкой области Украины.
Ночью в субботу на подлете к Белгороду ПВО сбила несколько воздушных целей.