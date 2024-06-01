ПВО отразила воздушную атаку ВСУ на Белгород

На подлете к Белгороду система ПВО сбила несколько воздушных целей, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения. Еще в одном частном жилом домовладении выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посечен забор», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Различные повреждения выявлены еще в двух частных жилых домовладениях, осколками посечен автомобиль, уточнил Гладков

Все оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава региона.