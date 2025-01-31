Воздушное пространство перегружено: авиакатастрофа в Вашингтоне ждала своего часа

AP: эксперты давно предупреждали о вероятности авиакатастрофы над Вашингтоном

Западные авиационные эксперты на протяжении длительного времени предупреждали о том, что над американской столицей, Вашингтоном, может произойти авиакатастрофа. Причина — воздушное пространство над мегаполисом перегружено, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

Авиакатастрофа, в ходе которой столкнулись самолет Bombardier CRJ700 American Eagle Airlines и военный вертолет армии США неподалеку от аэропорта Вашингтона, «ждала своего часа», поделился мнением отставной командир воздушного судна авиакомпании United Airlines Росс Эймер.

Сотрудники, которые длительное время работают в американской столице, предупреждали, что подобная трагедия может случиться.

«Потому что наши системы нагружены до предела», — объяснил Эймер.

В аэропорту им. Рональда Рейгена, где случилась авиакатастрофа, всегда было сложно совершить посадку. В этой зоне летает огромное количество гражданских и военных самолетов.

Изначально данная аэрогавань была рассчитана на пассажиропоток 15 млн человек в год. Однако сейчас она обслуживает не менее 26 млн путешественников.

Ранее в Сети опубликовали видео авиакатастрофы в Вашингтоне.