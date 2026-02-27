«Вот такое доброе утро»: в Подмосковье ночной мститель порезал колеса на парковке

В Подмосковье таинственный ночной мститель ходил по парковке и прокалывал колеса всех автомобилей, которые припарковались вторым рядом и заблокировали проезд другим транспортным средствам. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, что злоумышленник 26 февраля в 05:11 по московскому времени шел по парковке от машины к машине и прокалывал колеса.

«Вот такое доброе утро. Проткнули колеса всем машинам. Пытаюсь накачаться (накачать колеса — ред.), но он и ниппеля повредил. Даже нельзя накачать колесо. Вот такая вот история классная», — рассказал один из пострадавших автовладельцев.

Мужчина прошел по парковке и показал, что злоумышленник повредил колеса минимум у 6 транспортных средств в жилом комплексе «Микрорайон Немчиновка».

По словам местных жителей, тайный мститель в течение двух последних лет регулярно ходит в рейд ночами и выводит из строя машины тех, кто припарковался с нарушением, не трогая транспорт, стоящий правильно. До настоящего момента злоумышленника так никто и не остановил.

В домовом чате жители ЖК разделились на два лагеря: одни поддерживают неизвестного, видя в нем героя, другие же указывают на объективную нехватку парковочных мест во дворах, которая и принуждает людей к парковке в два ряда.

