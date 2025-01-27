Восьмилетний мальчик проехал 100 метров за рулем Kia Rio в Чертаново

В социальных сетях появилось видео, на котором восьмилетний ребенок едет за рулем машины Kia Rio рядом с улицей Академика Янгеля в ЮАО Москвы на территории района Чертаново Южное. Взрослого водителя, который был вместе со школьником, привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба МВД РФ.

На записи 21-летний мужчина, проживающий в Подмосковье, приехал вместе с владельцем Kia Rio и восьмилетним ребенком в магазин, где продают запчасти. Затем водитель покинул автомобиль, не вытащив ключи из замка зажигания.

Через некоторое время владелец Kia Rio попросил восьмилетнего мальчика отогнать машину в другое место, поскольку она мешает проезду транспортных средств. Тогда ребенок сел за руль и проехал примерно 100 метров.

Автомобилем владеет 29-летний родственник восьмилетнего мальчика. Он получил штраф за игнорирование правил автострахования по части 1 статьи 12.37 КоАП России.

Также административное наказание назначено 21-летнему водителю автомобиля, который не помешал тому, что ребенок сел за руль. Против него составлен протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП России, выписан штраф на сумму 30 тыс. рублей.

Ранее школьник за рулем автомобиля пытался скрыться от Росгвардии в Подмосковье.