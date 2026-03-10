сегодня в 17:21

Восьмиклассник умер на уроке в школе Владивостока

Ученик восьмого класса скончался на уроке в школе во Владивостоке. Региональная прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств трагедии, сообщает РИА Новости .

«Да, ребенок умер во время урока в школе во Владивостоке, обстоятельства выясняются», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Омбудсмен выразила искренние соболезнования семье ребенка.

Согласно данным приморской прокуратуры, во время урока ребенку стало плохо, прибывшие на вызов врачи констатировали смерть.

