Вошел без проблем: экс-ученик с ножами и молотком напал на воронежскую школу

Бывший ученик с ножами и молотком напал на школу в Воронежской области. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает 112 .

Злоумышленник беспрепятственно проник в здание, так как двери были открыты. В этот момент ученики находились в столовой, которая находится в отдельном помещении.

Неадеквата обезвредили охранник, водитель автобуса и учитель физкультуры. Директор учебного учреждения нажала тревожную кнопку, когда агрессор лежал «лицом в пол».

Правоохранительные органы задержали нападавшего. По предварительной информации, у него проблемы с психическим здоровьем. В настоящее время решается вопрос о помещении его в психдиспансер на экспертизу.

