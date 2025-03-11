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Восемь человек пострадали в Подмосковье из-за атаки БПЛА

Во время атаки беспилотников, которые направлялись к Москве, в Подмосковье пострадали восемь человек, из них двое детей, сообщает Baza .

Кроме того, один человек погиб на парковке «Мираторга» в Домодедове.

По данным Минобороны, над Московской областью уничтожили 91 дрон противника за ночь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что вызовы о дронах поступали из разных территорий региона. Погиб один человек, есть раненые.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — уточнил глава области.