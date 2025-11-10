Восемь человек хотели за деньги сжечь сотовые вышки в Башкирии

Задержанные — жители города Салавата и Ишимбайского района. Один из них вступил в переписку в Telegram-канале с человеком, который предложил поджечь вышки сотовой связи в обмен на денежное вознаграждение.

Неизвестный указал на местонахождения объектов. Также он попросил предъявить ему доказательства совершения поджога в виде видеоотчета.

После этого житель Башкирии нашел себе сообщника, который, в свою очередь, привлек к делу еще шестерых людей. Всю группировку задержали при попытке совершения диверсии.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее москвича задержали за сбор данных о бойцах ВС РФ для Украины. Он также планировал вступить в ряды ВСУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.