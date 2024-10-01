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Восемь беспилотников ВСУ уничтожены над Белгородской областью ночью

Прошедшей ночью над территорией Белгородской области было сбито восемь украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Они ликвидированы с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Так российские войска пресекли ряд попыток ВСУ совершить террористические атаки в стране.

Ранее человек погиб в результате атаки дронов противника в Запорожской области. ВСУ массово атаковали недавно отремонтированную спортшколу, электроподстанции, кафе и автозаправку.