В результате атаки дронов ВСУ в Запорожской области погиб человек

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что один человек погиб при массированной украинских атаке дронов на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, пишет РИА Новости .

«Враг осуществил массированную атаку дронов на город Каменка-Днепровская», — сказал он.

Погибшему мужчине было 63 года.

Удары пришлись по недавно отремонтированной спортивной детско-юношеской школе, электроподстанции, кафе и АЗС.

Ранее в Курской области уничтожили украинского бойца, который был вооружен мечом. На записи российский беспилотник-камикадзе атакует один из жилых домов, что приводит к взрыву.