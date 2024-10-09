Вора в законе Леху Семипалатинского нашли мертвым в карельской тюрьме

Предположительно, казахстанский вор в законе покончил жизнь самоубийством. Другие подробности случившегося не уточняются.

Маймушев, более известный в криминальных кругах как Леха Семипалатинский, был «коронован» в 1997 году. Вор в законе являлся куратором серии крупных преступлений по всей территории РФ. В 2016 году главного авторитетного преступника Казахстана депортировали из России, однако Семипалатинский возглавил преступную группировку в Турции.

В начале прошлого года Маймушева задержали в одном из московских баров. При обыске у авторитета нашли метадон. В июле 2023 года столичный суд приговорил Семипалатинского к 9 годам тюремного заключения за участие в преступной иерархии и незаконном обороте наркотиков.

Ранее в Подмосковье обнаружили тело убитого вора в законе Раджика Нижневартовского. Предположительно, Раджик поссорился с местными криминальными авторитетами.