«Вор в законе № 1» Шакро Молодой выбрал преемника, а на того завели дело

SHOT: вор в законе Шакро Молодой выбрал себе преемника в Свердловской области

«Вор в законе № 1» Шакро Молодой рискует стать фигурантом уголовного дела о занятии высшего положения в криминальной иерархии. После освобождения из тюрьмы по УДО 71-летний авторитет пришел на сходку в Свердловской области и короновал «смотрящим» за регионом 3 раза отсидевшего в тюрьме Марселя Махачкалинского, сообщает SHOT .

Шакро Молодой (Захарий Калашов) посетил собрание авторитетов, а также иных участников криминального мира. Во время мероприятия выбирали «смотрящего» за регионом.

«Должность» получил 3 раза отсидевший 35-летний Марсель Гасанов. В криминальной сфере его знают как Марселя Махачкалинского.

В первый раз Гасанова посадили за разбой на 7 лет в 2010 году. Через 9 лет он получил условный срок один год за незаконное хранение оружия. В 2021 году был приговорен 3 раза за пьяную езду.

После сходки на Марселя завели уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии. Мужчину могут посадить на срок до 15 лет. «Смотрящего» задержали, а его место жительства обыскали.

Шакро Молодой являлся одним из наиболее влиятельных криминальных авторитетов РФ с начала 1990-х годов. Его выпустили из ИК-2 Усть-Лабинска в Краснодарском крае в марте 2024 года. Мужчину приговорили к 9 годам 10 месяцам тюрьмы, однако он отсидел примерно 6 лет и вышел по условно-досрочному.

Ранее в Москве племянника Шакро Молодого посадили в СИЗО на 2 месяца.