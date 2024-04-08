Вор в законе Борис Апакела скончался в пензенской колонии

Борис Апакия, который известен в криминальном мире как Апакела, скончался в пензеской исправительной колонии (ИК) № 5 на 79-м году жизни. Об этом сообщает Lenta.ru .

Апакия отбывал тюремный срок в холодной одиночной камере, что негативно сказалось на его здоровье. Он являлся самым возрастным действующим вором в законе в системе исполнения наказаний.

В июне прошлого года суд приговорил Апакелу к 8 годам тюремного заключения по статье по 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Статус вора в законе Апакела получил в 1965 году. Он, обладая непререкаемым авторитетом в криминальном мире, неоднократно принимал участие в воровских сходках и разделе сфер преступного влияния.

Всего на счету вора в законе 7 ходок. В 2020 году он дестабилизировал обстановку в тверской колонии.

Ранее адвокат Тенгиз Папаскуа заявил, что Захария Калашова, известного в криминальной среде как Шакро Молодой, в ближайшее время освободят из мест лишения свободы. Калашова считают главным «вором в законе» России.