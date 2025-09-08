«Вопросов много»: в Петербурге обсуждают жестокое убийство школьницы

В Санкт-Петербурге продолжается расследование убийства 15-летней школьницы в апарт-отеле: в преступлении подозревают ее 18-летнего возлюбленного, отец молодого человека дал комментарии журналистам, сообщает RT .

«Как можно взять и лишить жизни человека? Конечно, я зол на него. Но у меня много вопросов. Если человека убивают, то он кричит, происходит драка», — сказал мужчина.

По его словам, у парочки была «любовь до гроба», хотя подозреваемый Максим приехал в Северную столице из Южно-Сахалинска всего за неделю до происходящего. Молодые люди могли состоять в какой-нибудь секте «с суицидальными наклонностями».

Пару дней назад Максим сообщил отцу о планах скорой покупки обратных билетов в Южно-Сахалинск. Тем не менее, как отметил мужчина, он убеждал близких рассмотреть возможность переезда в Санкт-Петербург, который произвел на него большое впечатление.