Вопреки решению суда: бывший муж украл у матери больного ребенка в Подмосковье

сегодня в 11:14

Мужчина в Подмосковье забрал у бывшей жены больного ребенка

В Московской области женщина пытается вернуть своего ребенка, которого вопреки решению суда забрал бывший муж. Несовершеннолетний болен и нуждается в лечении, сообщает Информационный центр СКР.

Эту историю заметили после трансляции по федеральным каналам. О расследовании доложат председателю СКР Александру Бастрыкину.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ (самоуправство). Расследование контролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее сотрудники Федеральной службы судебных приставов отыскали в торговом центре Новосибирска девочку, которая была в федеральном розыске. Папа 3 года назад увез ее от мамы в обход решения суда.

