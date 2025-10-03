В Новосибирском ТЦ приставы нашли девочку, украденную отцом 3 года назад

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов отыскали в торговом центре Новосибирска девочку, которая была в федеральном розыске. Папа три года назад увез ее от мамы в обход решения суда, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Девочка гуляла по торговому центру вместе с бабушкой. Она, отец и бабушка находились в федеральном розыске в России с февраля.

Через некоторое время выяснилось, что девочка могла находиться в Новосибирске. Дело отправили местным сотрудникам ФССП. Они занимались поиском девочки.

Ее, бабушку и отца объявили в федеральный розыск, поскольку тот не исполнил решение суда. Мужчина должен был отдать дочь экс-жене.

Отец специально прятал дочку от мамы и судебных приставов. После этого мужчину, девочку и бабушку объявили сперва в исполнительный, а после этого в федеральный розыск.

Отследить пропавшую и пожилую женщину удалось с помощью камер видеонаблюдения в торговом центре. Их задержали на выходе из торгово-развлекательного центра и отвезли в отдел полиции.

Там девочку передали в центр социальной помощи семье и детям. Ей и ее матери предстоит пообщаться с психологом, потому что они не виделись три года. Специалисты подготовят их к встрече.

