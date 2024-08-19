Вооружены до зубов: жительница Курской области рассказала об иностранных боевиках

Жительница курского приграничья Ирина К. рассказала об иностранных наемниках, с которыми она едва не столкнулась у себя в огороде, сообщает РИА Новости .

Из-за обстрелов ВСУ женщина вместе с матерью около недели пряталась в погребе дома, который расположен в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. В один из дней она решила выйти в огород и заметила «вооруженных до зубов» боевиков в касках.

По словам Ирины, они говорили на иностранном языке, скорее всего, на польском. Женщина отметила, что в числе напавших на Курскую область ВСУ есть граждане Франции и Польши.

По словам Ирины, ей удалось остаться незамеченной иностранными наемниками. Женщина считает, что если бы боевики ее увидели, то пошли бы за ней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план ВСУ в Курской области. По его словам, Украина намерена создать там буферную зону.