Вооружённый преступник расстрелял людей в здании штаб-квартиры NFL
Пять жизней унесла перестрелка на Манхэттене
Вооружённый мужчина открыл огонь в небоскрёбе, где расположена штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL), сообщает РИА Новости.
По последним данным, в результате атаки погибли пять человек, ещё несколько получили ранения.
Очевидцы описывают стрелка как "обезумевшего мужчину", который начал беспорядочную стрельбу в холле здания.
Полиции удалось оперативно нейтрализовать преступника — по предварительной информации, он был застрелен на месте.
Ранее сообщалось о двух погибших.