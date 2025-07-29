Вооружённый преступник расстрелял людей в здании штаб-квартиры NFL

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Пять жизней унесла перестрелка на Манхэттене

Вооружённый мужчина открыл огонь в небоскрёбе, где расположена штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL), сообщает РИА Новости .

По последним данным, в результате атаки погибли пять человек, ещё несколько получили ранения.

Очевидцы описывают стрелка как "обезумевшего мужчину", который начал беспорядочную стрельбу в холле здания.

Полиции удалось оперативно нейтрализовать преступника — по предварительной информации, он был застрелен на месте.

Ранее сообщалось о двух погибших.