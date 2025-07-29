Стрельба в центре Манхэттена: двое убиты

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Вооруженный мужчина с винтовкой открыл огонь в людном месте Нью-Йорка

В центре Манхэттена двое убиты, не менее шести человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, сообщает RT .

По свидетельствам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, вооруженный винтовкой, который беспрепятственно вошел в здание перед нападением.

На место происшествия немедленно прибыли оперативные группы полиции Нью-Йорка и подразделения спецназа.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых. Они были в лыжных масках, когда сбежали на мопеде.