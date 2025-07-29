Стрельба в центре Манхэттена: двое убиты
Вооруженный мужчина с винтовкой открыл огонь в людном месте Нью-Йорка
Фото - © Антон Гвоздиков / Фотобанк Лори
В центре Манхэттена двое убиты, не менее шести человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, сообщает RT.
По свидетельствам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, вооруженный винтовкой, который беспрепятственно вошел в здание перед нападением.
На место происшествия немедленно прибыли оперативные группы полиции Нью-Йорка и подразделения спецназа.
Полиция разыскивает двоих подозреваемых. Они были в лыжных масках, когда сбежали на мопеде.