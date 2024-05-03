Вооруженный АК-47 солдат ВСУ взял в заложники сослуживцев и медработников

На подконтрольной Киеву части Херсонской области солдат ВСУ вооружился автоматом Калашникова и взял в заложники двоих сослуживцев и медработников, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны» .

С АК-47 в руках военный подошел к товарищам и приказал им отвезти его к медработникам. Причину своего требования он не объяснял.

Солдата привезли к врачам, после чего он вышел из машины и, угрожая оружием медикам, посадил их в другой автомобиль. Вместе с заложниками он направился в Николаев.

По дороге машину остановили, а военного задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Солдату ВСУ грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Ранее ФСБ задержала в ЛНР гражданку Украины, которая корректировала удары украинских боевиков и передавала данные о местах дислокации подразделений ВС РФ.