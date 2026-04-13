Вооруженные люди в масках открыли стрельбу в ресторане в США

Вооруженные люди в масках открыли стрельбу в ресторане в городе Юнион-Тауншип (штат Нью-Джерси) в США. В результате стрельбы один человек погиб, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, 6 человек получили ранения. Отмечается, что их жизням ничего не угрожает.

Мотивы стрелявших пока неизвестны. Злоумышленников разыскивают.

За год это уже сотое по счету массовое нападение со стрельбой в Соединенных Штатах.

Ранее стрельбу в центре Москвы ночью устроил пьяный мужчина. Он использовал ракетницу, чем вызвал гнев прохожих.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.