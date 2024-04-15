Вооруженная игрушечным пистолетом рецидивистка ограбила пекарню в Подмосковье

В Красногорске задержали рецидивистку, ограбившую пекарню с игрушечным оружием

В Красногорске полицейские задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в разбойном нападении на пекарню, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

У девушки уже есть судимость за совершение аналогичного преступления.

Начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяна Петрова рассказала, что подозреваемая надела маску, взяла пистолет и ворвалась в пекарню на Сходненской улице. Угрожая оружием продавцу, злоумышленница потребовала деньги из кассы. Похитив денежные средства, она скрылась с места преступления.

Правоохранителям удалось выяснить маршрут передвижения девушки и оперативно ее задержать по месту жительства. Во время обыска были изъяты одежда, игрушечный пистолет и часть похищенных денег. Подозреваемая заявила, что остальное она потратила на личные нужды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Задержанная отправлена под домашний арест.