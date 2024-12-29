«Вон палец лежит»: в Нижнем Новгороде подростку оторвало кисть взрывом петарды

сегодня в 19:10

В Нижнем Новгороде 13-летнему подростку оторвало кисть взрывом петарды на фуд-корте одного из торговых центров, сообщает Baza .

Инцидент произошел в ТЦ «Седьмое небо». На опубликованных кадрах видно, как под одним из столиков на фуд-корте лежит часть пальца.

Школьник сидел на фуд-корте ТЦ в компании друзей. В какой-то момент подросток неожиданно поджег петарду, которая взорвалась в его руке. В результате происшествия мальчику оторвало кисть.

Громкий хлопок сильно напугал посетителей торгового центра, которые начали разбегаться в разные стороны.

Ранее в подмосковном Королеве эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Гелиос» после подрыва петард в помещении МФЦ.