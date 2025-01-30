Волшебная палочка с маркетплейса взорвалась в руках жительницы Ростова-на-Дону
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В руках жительницы Ростова-на-Дону взорвалась волшебная палочка, предназначенная для ее 7-летнего сына. За этой игрушкой охотятся поклонники вселенной Гарри Поттера, сообщает SHOT.
Инцидент произошел, когда женщина решила проверить игрушку перед тем, как подарить ее ребенку.
Палочка должна была создавать эффект волшебства за счет нагревательных элементов и пиробумаги в стержне. Однако вместо этого она взорвалась, оставив у женщины сильные ожоги и перелом пальцев.
Средняя стоимость игрушки на маркетплейсах составляет 2 тыс. рублей. В отзывах покупатели в основном дети в возрасте от 5 до 12 лет.
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