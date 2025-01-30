Волшебная палочка с маркетплейса взорвалась в руках жительницы Ростова-на-Дону

В руках жительницы Ростова-на-Дону взорвалась волшебная палочка, предназначенная для ее 7-летнего сына. За этой игрушкой охотятся поклонники вселенной Гарри Поттера, сообщает SHOT .

Инцидент произошел, когда женщина решила проверить игрушку перед тем, как подарить ее ребенку.

Палочка должна была создавать эффект волшебства за счет нагревательных элементов и пиробумаги в стержне. Однако вместо этого она взорвалась, оставив у женщины сильные ожоги и перелом пальцев.

Средняя стоимость игрушки на маркетплейсах составляет 2 тыс. рублей. В отзывах покупатели в основном дети в возрасте от 5 до 12 лет.

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