Волонтеры «ЛизаАлерт» опровергли слухи о находке пропавшей девушки

Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что зона поисков 21-летней Варвары Паниной, пропавшей в Нижегородской области, теперь охватывает и Московский регион, пишет Telegram-канал «Новости Москвы» .

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространили информацию о том, что девушку якобы нашли, однако эти данные не соответствуют действительности — поиски продолжаются, сказано в сообщении.

Варвара Панина, студентка из Кстовского района Нижегородской области, пропала 9 июня. В тот день она вышла из дома и больше не возвращалась. Заявление о ее исчезновении было подано законным представителем в тот же день.

На данный момент волонтеры и правоохранительные органы проверяют все возможные версии, включая перемещение девушки в другие регионы. Любую информацию о местонахождении Варвары просят сообщать по телефонам горячей линии «ЛизаАлерт» или в полицию.