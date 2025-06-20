В Нижегородской области больше недели ищут пропавшую 21-летнюю девушку

В Нижегородской области уже больше недели идут поиски 21-летней Варвары Паниной, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ПСО «Волонтер НН».

Девушку из Кстовского района в последний раз видели 9 июня. Она покинула свой дом и до настоящего времени не вернулась.

Приметы Варвары: рост 160 см, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. В момент исчезновения на ней было светло-бежевое платье. С собой у нее были темно-синий рюкзак с надписью и смартфон. Предполагается, что девушка может находиться в Москве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что заявление об исчезновении Варвары поступило от ее законного представителя также 9 июня.

«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по розыску пропавшей», — уточнили в полиции.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят позвонить на горячую линию отряда ПСО «Волонтер НН» по номеру: 8 (831) 291-51-51 или 102.