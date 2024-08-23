Воюющие за Киев американцы разместили миномет рядом с детской площадкой

Американская ЧВК Forward Observation Group, боевики которой участвовали в нападении на Курскую область, опубликовала снимок боевой позиции минометного расчета рядом с детской площадкой, сообщает РИА Новости .

На фото изображен мужчина в военной экипировке с американскими шевронами. Он стоит, наклонившись над минометом. На заднем плане виднеются детская площадка и жилой дом. Постройка похожа на типичную для постсоветских стран.

Где и когда был сделан снимок, неизвестно. Судя по молодой листве, его могли сделать весной.

Отмечается, что размещение боевых позиций вблизи жилых домов является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Ранее стало известно, что наемники из американской ЧВК Forward Observation Group были уничтожены на территории Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку. Предварительно, ликвидировано до 60 военных ВСУ.