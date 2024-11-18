Воюющего за ВСУ охранника Саакашвили подозревают в преступлениях под Курском
Вступивший в ВСУ экс-охранник Саакашвили мог совершать преступления под Курском
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Российские следователи подозревают, что в Курской области мог совершать преступления Михаил Батурин, работавший телохранителем у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Против злоумышленника, воюющего на стороне ВСУ, завели уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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