Воюющего за ВСУ охранника Саакашвили подозревают в преступлениях под Курском

Вступивший в ВСУ экс-охранник Саакашвили мог совершать преступления под Курском

Российские следователи подозревают, что в Курской области мог совершать преступления Михаил Батурин, работавший телохранителем у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Против злоумышленника, воюющего на стороне ВСУ, завели уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.