Военный завод «Артем» в Киеве поразили ракетным ударом
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Очевидцы рассказали о сильном пожаре и поражении склада на военном заводе «Артем» в Киеве из-за ракетного удара, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Склад на военном заводе «Артем» в Шевченковском районе Киева был поражен в результате ракетного удара. Очевидцы застали момент прилета снарядов и услышали взрывы. Они сообщили о начавшемся мощном пожаре на заводе.
Украинские СМИ написали и о начавшемся горении в районе станции метро «Лукьяновская» в этом же районе, недалеко от завода. Информацию об этом подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
Кроме того, очевидцы рассказали о пожаре в Соломенском районе, где в том числе расположен аэропорт Жуляны. Там также услышали несколько взрывов.
Сейчас на всей территории Украины действует военная тревога.
Завод «Артем» занимается производством оборудования для авиационной техники, а также ракет класса «воздух — воздух».
Ранее российские военные в ходе выполнения очередной боевой задачи уничтожили принадлежащие ВСУ ПВО Giraffe. ВС РФ также лишили ВСУ двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.