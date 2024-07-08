Военный завод «Артем» в Киеве поразили ракетным ударом

В Киеве заявили о поражении военного завода «Артем» в результате ракетного удара

Очевидцы рассказали о сильном пожаре и поражении склада на военном заводе «Артем» в Киеве из-за ракетного удара, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Склад на военном заводе «Артем» в Шевченковском районе Киева был поражен в результате ракетного удара. Очевидцы застали момент прилета снарядов и услышали взрывы. Они сообщили о начавшемся мощном пожаре на заводе.

Украинские СМИ написали и о начавшемся горении в районе станции метро «Лукьяновская» в этом же районе, недалеко от завода. Информацию об этом подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, очевидцы рассказали о пожаре в Соломенском районе, где в том числе расположен аэропорт Жуляны. Там также услышали несколько взрывов.

Сейчас на всей территории Украины действует военная тревога.

Завод «Артем» занимается производством оборудования для авиационной техники, а также ракет класса «воздух — воздух».

Ранее российские военные в ходе выполнения очередной боевой задачи уничтожили принадлежащие ВСУ ПВО Giraffe. ВС РФ также лишили ВСУ двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.