Военный в Рязанской области зарезал двух человек в первый же день отпуска

На обочине трассы М-5 Москва — Челябинск в Рязанской области обнаружили трупы двух мужчин с колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. Им оказался 46-летний военнослужащий, совершивший преступление в первый день отпуска, сообщает Baza .

Военнослужащий ехал на Lada Granta. Во время поездки между мужчинами произошел конфликт. Тогда военный зарезал пассажиров и выкинул трупы на трассе. Один из убитых также служил в ВС РФ.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Ранее участник СВО зарезал мужчину на автобусной остановке в Нижегородской области, его задержали. 45-летний военный, который служил штурмовиком в зоне спецоперации, нанес несколько ударов ножом уроженцу Чечни.