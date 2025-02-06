В Нижегородской области задержали участника СВО по подозрению в убийстве
Участник СВО зарезал мужчину на автобусной остановке в Нижегородской области
Участник СВО зарезал мужчину на автобусной остановке в Нижегородской области, его задержали, пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, 45-летний мужчина, который служил штурмовиком в зоне СВО, нанес несколько ударов ножом уроженцу Чечни.
Утверждается, что нападавший — рецидивист, и уходил на военную службу из колонии.
Причиной нападения мог стать словесный конфликт, указано в публикации. Он задержан, дело ведет военно-следственный комитет.
Ранее журналисты Baza сообщали о конфликте ветерана СВО и его девушки в Туве, который закончился поножовщиной.