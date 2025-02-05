Ушедший на СВО из тюрьмы тувинец вернулся домой и 8 раз ударил бывшую ножом

Житель Тувы отправился служить в зону спецоперации из тюрьмы — он убил мужчину, поскольку заподозрил бывшую в измене с ним. Когда контракт закончился, боец вернулся, и предпринял попытку зарезать женщину, сообщает Baza .

Елена и Геворг Г. были вместе 8 лет. У женщины сын от первого брака, но также у пары есть и общий ребенок.

В 2020 году Елена и Геворг расстались. Однако мужчина продолжал ревновать бывшую избранницу к противоположному полу.

В 2021 году Геворг подумал, что Елена имеет связь с другим мужчиной: пришел к конкуренту домой и 38 раз ударил его ножом. Сотрудники правоохранительных органов задержали агрессора, а суд отправил его в тюрьму на 9 лет.

31 января 2024 года Геворг пришел к Елене. Оказалось, что мужчина, находясь в тюрьме, вступил в ЧВК «Вагнер», отслужил в зоне спецоперации и вышел на свободу по амнистии. Геворг начал караулить девушку рядом с домом. Он угрожал ей и детям.

Однажды Геворг вывез Елену на безлюдную трассу и нанес удар электрошокером. После этого мужчина начал душить бывшую избранницу. Она чудом спаслась, после чего обратилась в полицию, но никто не помог.

Затем Геворг переехал в Пятигорск. Летом 2024 года он позвонил общему с Еленой сыну и сказал, что женщину вскоре ждет «большой сюрприз».

9 октября 2024 года Геворг напал на женщину, когда она пошла на прогулку с собаками. Он нанес Елене удары ножом 8 раз. Мужчину спугнул сосед. Женщину увезли в больницу.

После инцидента Геворга арестовали. За покушение на убийство его вновь приговорили к 8 годам колонии. Но Елена беспокоится, что обидчика снова отправят в зону спецоперации вместо тюрьмы.