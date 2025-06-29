Военный суд заочно посадил 2 девушек за убийство военного в ивановской Шуе

Второй Западный окружной военный суд заочно отправил в колонию украинку Марию Савосту и россиянку Елену Попову. Их признали виновными в убийстве военного в Шуе Ивановской области в декабре 2024 года, сообщает ТАСС , в чье распоряжение попала резолютивная часть приговора.

Савоста получила 18 лет лишения свободы, а Попова — 24 года в колонии общего режима. Женщины еще не пойманы. Их объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Приговор будет исполнен с момента, когда женщин задержат в РФ или экстрадируют. Обе женщины виновны в преступлении по статье 205 УК — теракте. Россиянка также занималась незаконным оборотом взрывчатых веществ — статья 222.1 УК России.

30 декабря 2024 года женщины убили в Шуе Ивановской области 29-летнего капитана ВС РФ Константина Нагайко. Он командовал батареей дивизиона ракетной бригады. Савоста направила мужчине посылку с косметическим набором и иными предметами в качестве подарка на Новый год.

Попова передала мужчине посылку через третьих лиц. В результате коробка оказалась на столе офицера. В ней была взрывчатка. Когда военный открыл посылку, она сдетонировала.

Ранее украинку задержали за сбор взрывчатки для теракта в Ярославской области. Она собиралась устроить взрыв на железной дороге.