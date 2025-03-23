Военный самолет США столкнулся с роем НЛО над Флоридой

Военный самолет Соединенных Штатов столкнулся с неопознанными летающими объектами (НЛО) в небе над штатом Флорида, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на портал Ufosightingsdaily.

Согласно переговорам пилота с диспетчером Восточного сектора противовоздушной обороны (EADS), с процессе полета воздушное судно оказалось в окружении роя светящихся шаров, что вызвало перебои в связи и привело к возникновению свечения вокруг самолета.

Для оценки ситуации был направлен военный самолет Lockheed AC-130 Spectre. Несмотря на сообщения об НЛО, представители американских вооруженных сил не предоставили официальных комментариев по этому вопросу.

Ранее НЛО был замечен пилотами авиакомпании «Россия» во время полета над Санкт-Петербургом. Экипаж воздушного судна заметил в небе статичный шар серого цвета, напоминающий шар-зонд.