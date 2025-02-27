Пилоты летевшего из Петербурга самолета заметили НЛО во время полета

Неопознанный летающий объект (НЛО) был замечен пилотами авиакомпании «Россия» во время полета, сообщает Telegram-канал Aviaincident .

Инцидент произошел в четверг в 09:08 по московскому времени. Пилоты Airbus A319, следовавшего рейсом Санкт-Петербург — Челябинск заметили в небе статичный шар серого цвета, напоминающий шар-зонд. Непредвиденная ситуация не повлияла на безопасность полета.

Экипаж оперативно сообщил о появлении в небесном пространстве неопознанного объекта. Информация об инциденте была передана в российские подразделения противовоздушной обороны.

Ранее в США пассажирский борт американской авиакомпании Southwest Airlines едва не столкнулся с частным самолетом, выехавшим на взлетно-посадочную полосу.