Военный автомобиль взорвался в Киеве

В Подольском районе Киева прогремел взрыв. В результате детонации неизвестного устройства взорвалась военная машина, сообщает «РБК. Новости. Главное» .

По информации Национальной полиции Украины, в результате ЧП пострадал владелец машины.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства взрыва.

На фото с места происшествия видно, что у автомобиля выбиты фары, разбито стекло. Рядом валяются части машины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ряд объектов в городе попал под удар беспилотников и ракет.