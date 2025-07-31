Кличко: мощный удар дронами и ракетами был нанесен по Киеву ночью

Минувшей ночью ряд объектов в Киеве попал под удар беспилотников и ракет. Разрушения зафиксированы в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале .

Как заявили в Воздушных силах Украины, ночью по территории страны был нанесен массированный удар при помощи 309 беспилотников, 8 крылатых ракет «Искандер». Согласно украинским данным, были ликвидированы 288 дронов и 3 ракеты.

Основной целью были объекты в Киеве, также взрывы прогремели в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Киевской областях.

Зафиксированы попадания 5 ракет и 21 ударного дрона в 12 локациях. Еще в 19 локациях упали обломки, почти все они рухнули в Киеве.

Минобороны РФ постоянно подчеркивает, что удары наносятся исключительно по объектам энергетики, ВПК и другим локациям, имеющим отношение к ВСУ. На данный момент комментарий от оборонного ведомства о массированном ударе отсутствует.