Военные опровергли доводы следователей на суде по делу генерала Попова

Несколько военных, допрошенных в Тамбовском гарнизонном военном суде, не согласились с позицией следователей о ненужности металлоконструкций и их хищении, которое инкриминируют экс-командующему 58-й армией генералу Ивану Попову. Суд опрашивал бойцов разных званий, которые были подчинены военачальнику, сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса.

Источник заявил, что 10 февраля суд опросил офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии. Каждый из бойцов подчеркнул «крайнюю необходимость любых металлоизделий» на СВО, поскольку с их помощью можно строить оборонительные сооружения.

«Прямо в зале суда военнослужащие спрашивали: а металл можно еще привезти?» — сказал собеседник.

Он утверждает, что «по надуманным причинам следствия» примерно 1000 тонн металла складируется в Белореченске. Следствие, по его словам, считает эти изделия украденными.

Вызванные в суд армейцы также заявили, что после отстранения Попова от командования 58-й армией «поставки металла прекратились совсем».

До этого суд заслушал показания примерно 20 командиров воинских частей, участвующих в СВО. Военнослужащие также опровергали доводы следствия о виновности Попова.

Ивана Попова обвиняют по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Генерал не признавал свою вину.

Ранее СМИ писали, что бывшего командующего 58-й армией могут вернуть на службу в зону СВО.