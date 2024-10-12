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ВС РФ успешно продвигаются на торецком, кураховском и покровском направлениях

Российские Вооруженные силы успешно продвинулись вдоль лесополосы, расположенной северо-западнее населенного пункта Нью-Йорк, им удалось в том числе углубиться на 1,3 км по северу торецкого направления, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

В самом Торецке идут ближние бои по направлению шахты «Центральная». Здесь российские военные продолжают зачистку с целью освободить от присутствия ВСУ квартал многоэтажных домов.

На кураховском направлении ВС РФ заняли населенный пункт Островское, а на покровском направлении продвинулись вдоль железной дороги севернее Новогродовки и лесополосы западнее Красного Яра на глубину до 800 м.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Россия продвигается в сторону центра Торецка сразу по нескольким направлениям.