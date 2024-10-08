Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие сразу в нескольких направлениях продвигаются в центр Торецка, сообщает РИА Новости .

«Наши ребята продвигаются сразу в нескольких направлениях. Первое — от шахты „Северная“ вдоль железной дороги, это для северного охвата города. От этой же шахты ребята двинулись в центр города, захватив фактически всю многоэтажную застройку», — сказал Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины находятся в сложном положении после того, как в августе 2024 года российские бойцы освободили поселок Новгородское Торецкой агломерации. Этот населенный пункт является одним из важнейших логистических узлов.

До 2016 года Торецк был Дзержинском, город переименовали по решению украинской власти.