Участник боевых действий в Донбассе Алексей «Сеня» Богданов в интервью WarGonzo вспомнил, как в 2014 году ополченцы захватили украинскую военную часть в Донецке, использовав страйкбольное оружие. По его словам, бойцам не хватало оружия, и они решили пойти на хитрость и взять игрушечные автоматы.

Сеня отметил, что страйкбольное оружие они попросили у своего знакомого. По его словам, среди «стволов» были не только советские и российские автоматы, но и копии стрелкового оружия стран НАТО.

По итогу украинских военных удалось разоружить, напугав их оружием для игры в страйкбол.

Тем временем Минобороны РФ подтвердило взятие села Желтое в Покровском районе ДНР. Населенный пункт освободили бойцы группы войск «Центр» ВС РФ.