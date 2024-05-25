Военнослужащие ВСУ и гражданские устроили массовую драку в Одессе

Как пишет украинское издание «Страна», инцидент произошел в районе Аркадия. При этом причины конфликта между бойцами ВСУ и гражданскими неизвестны.

На опубликованных кадрах видно, как группа мужчин в военной и гражданской одежде дерутся около одного из уличных кафе. При этом гражданских значительно больше, чем военнослужащих. Оружие в ходе драки не применялось.

Ранее прибывший в Одессу из Харькова турист был удивлен, когда увидел безлюдные улицы города в разгар буднего дня. Это связано с новым законом о мобилизации на Украине и сегодняшней обстановкой на фронте.