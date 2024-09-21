Военная и энергетическая инфраструктура Украины поражена дальнобойными ракетами

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Российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по ряду стратегически важных объектов на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры. Также были уничтожены некоторые предприятия украинской оборонной промышленности и цеха, где противник собирал беспилотники.

Также ВС РФ атаковали места скопления солдат и военной техники украинских войск. Цели в ходе атаки достигнуты. Удалось нанести поражение всем объектам.

Ранее сообщалось, что экс-помощника бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, Александра Никитюка, уничтожили в Доброполье Покровского района ДНР. По отелю, где он жил, нанесли удар из РСЗО С-300.