Экс-помощника Залужного ликвидировали в ДНР

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Александр Никитюк, бывший помощник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, был ликвидирован в Доброполье Покровского района ДНР, сообщает aif.ru .

По гостинице, где находился Никитюк, был совершен удар. Здание поразил снаряд реактивной системы залпового огня С-300.

Залужный в социальных сетях подтвердил смерть бывшего помощника.

По данным СМИ, удар по украинским позициям в Доброполье был нанесен 20 сентября. В том числе он пришелся по зданию гостиницы «Алексия», где был организован пункт временного размещения бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что украинские силы откатились с позиций на артемовском направлении в ДНР. Сейчас ВСУ предпринимают попытки закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.